Le pagelle della Lokomotiv Mosca - Joao Mario, di nuovo semplificatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guilherme 7 - Un solo errorino, senza ripercussioni. Poi è perfetto. Nel finale la respinta più guizzo su Havertz successivo vale quanto un gol.

Ignatyev 7 - Impeccabile il suo comportamento difensivo. Chiude sempre perfettamente la diagonale, come nel primo tempo, quand'è autore di un intervento provvidenziale.

Corluka 7 - Il migliore della difesa. Onnipresente, il capitano, pronto a metterci sempre una pezza. Domina lui in area di rigore.

Howedes 6 - Sfortunato in occasione della deviazione che vale l'autogol. Per il resto tiene bene, nessuno svarione.

Rybus 6 - Avrebbe attitudini offensive, ma stasera resta bloccato per non rischiare. E contiene perfettamente Bellarabi. Sa adattarsi, stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione.

Zhemaletdinov 6,5 - Fa lavoro offensivo e difensivo, indistintamente. Sfiora il gol con un bel tiro da fuori.

Barinov 7 - Fondamentale nello scacchiere di Semin. L'uomo dell'equilibrio, intelligente tatticamente, bravo anche a far da diga. Ma pure a segnare: sua la rete che vale i tre punti.

Murilo 6 - Viene schierato un po' a sorpresa, ma ripaga il suo allenatore con tanto impegno, correndo su ogni pallone.

Krychowiak 7,5 - E' il migliore in campo. Il gol dell'1-0 nel secondo tempo, poco prima un'altra enorme palla gol e nella ripresa è pericoloso almeno un paio di volte. Con i suoi inserimenti è di fatto il più pericoloso della Lokomotiv.

Joao Mario 7 - Una finezza l'assist per Krychowiak nel primo tempo. In Portogallo lo chiamavano il semplificatore, all'Inter ha semplificato poco, ma per una sera è tornato ai livelli pre-nerazzurri. Dal 90' Idowu s.v.

Smolov 6,5 - Si muove tanto, va vicino al gol e, anche se non lo trova, risulta prezioso da prima punta.