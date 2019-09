Le pagelle della Real Sociedad - Odegaard il migliore, difesa granitica

Moya 7 - Due grandi parate nel momento migliore dell'Atletico. Prestazione super da ex.

Zaldua 6 - Entrambi le fasi fatte con criterio. Prestazione solida.

Elustondo 7 - Contiene l'attacco colchoneros senza grandi patemi. Perfetto.

Llorente 7 - Come il compagno non sbaglia nulla. Una prestazione da ricordare.

Monreal 6.5 - Non spinge eccessivamente ma in una delle poche sortite in avanti trova il gol del 2-0.

Zubeldia 6.5 - Qualità, filtro e quantità. Prestazione importante.

Merino 6.5 - Geometrie e ordine sono le sue prerogative. Ottimo anche in interdizione. (dall'83 Zurutuza s.v.)

Portu 7 - Grande corsa, spina nel fianco per l'Atletico. Quasi immarcabile quando parte. (dall'83 Januzaj s.v.)

Odegaard 7.5- Il migliore. Un gol, qualità, mancino educato e personalità. Sta iniziando a sbocciare il talento norvegese che aveva incantato il Real Madrid.

Oyarzabal 6.5 - Diverse occasioni e una presenza fissa e costante nella fase offensiva della Real Sociedad.

Isak 7 - Gioca bene da prima punta. Terminale a cui è mancato il gol, ma disputando comunque una grande partita in supporto alla squadra. (dal 74' Willian s.v.)