Le pagelle dello Slavia Praga - Sevcik migliore in campo, male la difesa

Risultato finale: Chelsea-Slavia Praga 4-3.

Kolár 5 - Partita da dimenticare, sbaglia su moltissime giocate e non dà la giusta sicurezza. Male anche in fase di posizionamento, sbaglia soprattutto sul gol di Giroud.

Kudela 4.5 - Sulla corsia destra c'è una voragine ed è anche demerito suo. Lascia troppo spazio alle giocate degli avversari, Emerson e Hazard quando trovano la prateria affondano sempre.

Ngadeu-Ngadjui 5 - Ha un cliente scomodo come Giroud, non riesce mai ad opporsi in nessun modo. Male sui palloni alti, perde praticamente tutti i contrasti.

Deli 6 - Sfortunato sull'autogol, un rimpallo sfortunato finisce alle spalle di Kolar e taglia le gambe a tutta la squadra. Ma si rifà subito ed è il primo a suonare la carica.

Boril 5 - Bene dal punto di vista dell'impegno, ma sbaglia troppo quando deve alzare la pressione. Male anche quando deve difendere, Pedro si diverte sulla corsia destra.

Král 5 - Diverse giocate incomprensibili, come il tiro nel finale. Troppa fretta nelle azioni e nelle scelte, paga la mancanza di esperienza in Europa.

Soucek 7 - Torna in campo con la giusta convinzione e segna il gol che dà una minima speranza ai suoi. Mette sempre la gamba nei contrasti, è presente in ogni azione dello Slavia.

Ševčík 8 - Si inventa due gol clamorosi che riaprono completamente la partita. Nel secondo tempo è uno dei migliori in campo, applausi a scena aperta sia per i gol che per la prestazione. (Dal 78' Stoch 5.5 - Alza la pressione, ma spesso rischia anche quando ci sono giocate elementari)

Traoré 5 - Deve dare qualità tra le linee, ma sbaglia troppo. Serve maggiore convinzione, anche perché la qualità c'è e avrebbe potuto fare la differenza.

Zmrhal 5.5 - Un paio di buone iniziative, ma poi si abbassa troppo sulla linea dei centrocampisti. Nel secondo tempo è più propositivo, ma non gioca la sua miglior partita. (Dall'85' Skoda s.v.).

Masopust 4.5 - La fotografia della sua gara rimane quella sul primo pallone giocato: non si accorge del passaggio e si perde tra le maglie del Chelsea. Esce dopo 50' senza incidere troppo. (Dal 54' Olayinka 5.5 - Si muove tanto, ma non riesce ad incidere come deve).