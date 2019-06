Di seguito le prime pagine dei quotidiani olandesi di oggi giovedì 27 giugno 2019:

Telesport

"Adios Donny?". In Olanda si parla di mercato e dell'assalto del Real Madrid nei confronti di Donny Van de Beek, uno dei gioielli olandesi dell'Ajax che si è messo in mostra in questa Champions League.

De Telegraaf

"Il Real Madrid vuole imbastire le trattative per Van de Beek". La stampa olandese dedica ampio spazio all'interesse delle merengues nei confronti del giovane centrocampista olandese.