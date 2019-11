Leverkusen, Bosz: "Contenti per la vittoria ed il gioco mostrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Peter Bosz, allenatore del Bayern Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro l'Atletico Madrid: "Sono contento della vittoria, anche di come abbiamo giocato, siamo stati la squadra migliore fino all'intervallo, abbiamo giocato bene ed alla fine abbiamo rischiato, ma oggi abbiamo avuto fortuna dalla nostra parte. Ma dopo una partita del genere che vinci con 10 uomini, sono solo felice. Quindi non ci resta che ottenere un punto in più dell'Atletico. Diamo molta enfasi ai calci d'angolo dall'inizio della stagione e, come si può vedere, se ti alleni molto, è di grande aiuto, oggi quasi ogni corner era pericoloso".