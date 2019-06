© foto di Federico De Luca

Non è bastato a Valeri Bojinov segnare la rete che ha regalato al Levski Sofia l’accesso alla prossima Europa League, ne sono bastate le 11 marcature in 23 presenze. Il club della capitale bulgara ha infatti deciso di non confermare il giocatore dopo l’arrivo sulla panchina di Petăr Hubčev che non lo ritiene utile alla sua squadra. L’ex di Lecce e Juventus – fra le altre – è stato lasciato libero di trovarsi un altro club in vista della prossima stagione e potrebbe fare ritorno al Botev Vratsa dove aveva collezionato 12 presenze, con sette reti, nella seconda parte del 2018 prima di tornare a vestire la maglia del Levski. Il club rossoverde sarebbe infatti pronto ad accogliere a braccia aperte il centravanti classe ‘86.