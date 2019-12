© foto di Alterphotos/Image Sport

Finisce senza vincitori né vinti la sfida valida per il 17° turno di Liga tra Athletic Club ed Eibar. Al San Mamés le due squadre basche non sono riuscite infatti a segnare, accontentandosi alla fine di un punto a vicenda. Padroni di casa sesti in classifica con 27 lunghezze, ospiti sedicesimi con 16.

Il programma della diciassettesima giornata di Liga:

Granada-Levante 1-2

Real Sociedad-Barcellona 2-2

Athletic Club-Eibar 0-0

Atletico Madrid-Osasuna (sabato, ore 21)

Getafe-Real Valladolid (domenica, ore 12)

Celta Vigo-Maiorca (domenica, ore 14)

Espanyol-Real Betis (domenica, ore 16)

Siviglia-Villarreal (domenica, ore 18:30)

Valencia-Real Madrid (domenica, ore 21)