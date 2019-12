© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminata qualche istante fa la penultima partita domenicale, e del turno, in Liga. Vittoria del Leganes, che ha regolato il Celta Vigo grazie soprattutto al gran primo tempo, concluso in vantaggio di tre reti. Nella ripresa, nonostante fossero rimasti in dieci, è arrivata la reazione galiziana con i gol segnati da Araujo e Aspas che però non hanno permesso comunque un'insperata rimonta.

Il programma completo del 16° turno di Liga:

Venerdì

Villarreal-Atletico Madrid 0-0

Sabato

Real Madrid - Espanyol 2-0

Granada - Alaves 3-0

Levante - Valencia 2-4

Barcellona - Maiorca 5-2