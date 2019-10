Liga, Eibar-Barcellona: formazioni ufficiali. Blaugrana col tridente pesante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Eibar-Barcellona, match valido per il 9° turno della Liga. I blaugrana di Valverde, che cercano la vittoria per volare momentaneamente al primo posto, schierano il tridente pesante Messi-Suarez-Griezmann.

EIBAR (4-4-2): Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Orellana, José Angel; Sergio Alvarez, Pape Diop, Cote, Leon; C. Diaz; Sergi Enrich.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann, Luis Suarez.

