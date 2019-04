Liga, il Getafe perde il quarto posto ma riprende il Valladolid: finisce 2-2

© foto di Alterphotos/Image Sport

Dopo la vittoria del Siviglia, il Getafe avrebbe dovuto vincere per riagguantare il quarto posto ma alla fine è riuscito ad impattare per 2-2 in casa del Real Valladolid. Nonostante siano passati in vantaggio al 14' con Arambarri gli ospiti hanno subito prima il pareggio di Guardiola al 30' e poi nella ripresa sono rimasti in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Oliveira e hanno subito anche il gol della rimonta di Unal su rigore. Nel finale però un rigore di Molino ha rimesso la gara in equilibrio ed ha regalato almeno un punto al Getafe che sale a 51 punti, a -1 dal Siviglia quarto. Il Valladolid invece sale a quota 31.

Il programma:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0

Siviglia-Real Betis 3-2

Real Valladolid-Getafe 2-2

Athletic Club-Rayo Vallecano (domani, ore 14)

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)