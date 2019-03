Liga, il Girona trionfa 2-0 in casa del Leganes: doppietta di Portu

© foto di J.M.Colomo

Vittoria esterna per il Girona che ha trionfato 2-0 in casa del Leganes. La squadra di Sacristan ha trovato i tre punti grazie alla doppietta di Portu arrivata nel primo tempo e con questo successo il Girona sale a 34 punti in classifica e lascia il Leganes a quota 33.

Questo il programma completo del 28° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Real Sociedad-Levante 1-1

Sabato

13:00 Huesca-Alaves 1-3

16:15 Real Madrid-Celta Vigo 2-0

18:30 Ath. Bilbao-Atl. Madrid 2-0

20:45 Leganes-Girona 0-2