© foto di Pietro Mazzara

Terzo pareggio consecutivo e secondo 0-0 di fila per il Valencia che in campionato non sa più vincere. Dopo la bella prova di Glasgow, la squadra di Marcelino cercava i tre punti in Liga ma contro l'Espanyol ha dovuto accontentarsi di un pareggio a reti bianche. Con questo punto il Valencia non riesce a rispondere alla Sociedad e sale a 32 punti mentre l'Espanyol sale a quota 29.

Questo il programma completo del 24° turno della Liga:

Venerdì

21:00 Eibar-Getafe 2-2

Sabato

13:00 Celta Vigo-Levante 1-4

16:15 Vallecano-Atl. Madrid 0-1

18:30 Real Sociedad-Leganes 3-0

20:45 Barcellona-Valladolid 1-0

Domenica

12:00 Real Madrid-Girona 1-2

16:15 Valencia-Espanyol 0-0

18:30 Villarreal-Siviglia

20:45 Betis-Alaves

Lunedì

21:00 Huesca-Ath. Bilbao