Liga, l'Atletico fatica ma passa sul campo dell'Eibar: è a -6 dal Barça

Che fatica per l'Atletico Madrid, ma alla fine ad Ipurua arrivano i tre punti. L'Eibar è un osso duro per i Colchoneros, che passano solo a cinque minuti dalla fine grazie ad una rete di Lemar su assist di Koke. Gli uomini di Simeone adesso mettono pressione al Barcellona, chiamato a tornare alla vittoria stasera contro al Real Sociedad, per riportarsi ad una distanza rassicurante. Al momento i punti che intercorrono tra la prima e la seconda della classe sono sei.

La zona Europa: Barcellona 74, Atletico Madrid 68, Real Madrid 61, Siviglia 52, Getafe 51, Valencia 49.