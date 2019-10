Liga, malfunzionamento nel VAR: il Leganes chiede di ripetere la partita

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Leganes è su tutte le furie dopo l'ennesima sconfitta, stavolta in casa contro il Levante. Motivo? La società sostiene che c'è stato un errore nella comunicazione del VAR in occasione del rigore per il contatto tra Siovas e Roger Martì. La presidentessa Victoria Pavon ha indetto una conferenza stampa per l'immediato post-partita: "Sono fatti assai gravi, fischiare un rigore quand'era fallo fuori area non è normale con la tecnologia. Il VAR non stava funzionando bene, ce l'ha detto il nostro delegato e anche altre fonti che non vogliamo svelare".