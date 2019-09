© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Ligue 1 si è concluso anche il secondo anticipo della 5^ giornata, quello che vedeva impegnate Amiens e Lione. 2-2 il risultato finale maturato grazie alle reti di Jallet e Bodmer per i padroni di casa e alla doppietta di Moussa Dembele per l'OL. Per effetto del risultato il Lione sale al 6° posto, mentre l'Amiens lascia la zona calda e sale al 16° posto.

Il programma della 5^ giornata di Ligue 1

VENERDI

Lilla - Angers 2-1

Amiens - Lione 2-2

SABATO

17:30 PSG - Strasburgo

20:00 Bordeaux - Metz

20:00 Brest - Rennes

20:00 Dijon - Nimes

20:00 Montpellier - Nizza

DOMENICA

15:00 Nantes - Reims

17:00 Saint-Etienne - Tolosa

21:00 Monaco - Marsiglia