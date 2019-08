Ligue 1, il PSG regola il Metz con le reti di Di Maria e Choupo-Moting

© foto di Insidefoto/Image Sport

Terza vittoria in quattro giornate per il Paris Saint-Germain, nella sfida esterna contro il Metz gli uomini di Tuchel vincono 2-0. Un buon successo in vista dei prossimi impegni, ora i parigini potranno approcciarsi alla sosta con umore differente, in attesa di capire se il Rennes riuscirà a vincere anche nella sfida interna contro il Nizza.

Allo "Stade Municipal Saint-Symphorien" il match viene subito sbloccato da Angel Di Maria, abile a siglare il penalty concesso all'11'. A due minuti dal termine del primo tempo Choupo-Moting segna il gol del definitivo 2-0 con un gran colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Verratti. Neymar non è andato nemmeno in panchina, il brasiliano conoscerà il suo futuro nelle prossime ore.

