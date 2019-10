© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Deludente pareggio del Lione alla prima di Rudi Garcia in panchina. Al "Groupama Stadium" l'OL non va oltre lo 0-0 casalingo contro il modesto Digione. Un risultato che smuove di poco la pericolante classifica di una squadra che non vince dalla seconda giornata. Questo il quadro della Ligue 1, arrivata al decimo turno:

Ieri

NIZZA-PARIS SG 1-4 - 15' e 21' Di Maria (P), 67' Ganago (N), 88' Mbappé (P), 90' Icardi (P)

Oggi

LIONE-DIGIONE 0-0

REIMS-MONTPELLIER ore 20

ANGERS-BREST ore 20

METZ-NANTES ore 20

TOLOSA-LILLE ore 20

NIMES-AMIENS ore 20

Domani

BORDEAUX-SAINT ETIENNE ore 15

MONACO-RENNES ore 17

MARSIGLIA-STRASBURGO ore 21

Classifica

PARIS SAINT-GERMAIN 24

NANTES 19

ANGERS 16

BORDEAUX 15

LILLE 15

REIMS 14

MONTPELLIER 14

MARSIGLIA 13

NIZZA 13

RENNES 12

AMIENS 11

BREST 11

SAINT-ETIENNE 11

LIONE 10

NIMES 9

MONACO 9

STRASBURGO 9

DIGIONE 9

TOLOSA 9

METZ 8