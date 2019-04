Ligue 1, l'OM vince anche senza Balotelli: 3-1 al Guingamp e 4° posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda vittoria di fila per l'Olympique Marsiglia, che dopo aver battuto il Nimer per 2-1 utilizza un gol in più per sbarazzarsi anche del Guingamp, stavolta in trasferta. Anche senza Balotelli, squalificato. Di Luiz Gustavo, Ocampos le prime due reti, poi N'Gbakoto per accorciare inutilmente e infine Germain a mettere in ghiaccio le cose nel finale. E adesso la formazione di Garcia si rilancia nella corsa verso il quarto posto, scavalcando il Saint-Etienne temporaneamente.

La zona Europa:

PSG 81

Lille 64

Olympique Lione* 59

Olympique Marsiglia* 54

Saint-Etienne 53

Montpellier, Reims, Nizza 48

*una partita in più