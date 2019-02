© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nette vittorie di Lille e Rennes, che si impongono rispettivamente sul campo del Guingamp e in casa contro il Saint-Etienne. A trascinare il Lille, secondo in classifica con 49 punti a -10 dal PSG, ci hanno pensato le reti di Leao al 47' e Remy su rigore al 93'. Guingamp sempre ultimo in classifica con 14 lunghezze.

A segno invece l'ex Torino Niang (21') nel successo del Rennes, prima delle reti di Ben Arfa su rigore all'87' e Hunou al 91'. Con questo risultato il club bretone si porta al settimo posto in classifica con 36 punti, a -1 proprio dall'avversario odierno (sesto).

Questo il programma completo del 24° turno di Ligue 1:

08.02 20:45 Dijon-Marsiglia 1-2

09.02 17:00 Paris SG-Bordeaux 1-0

09.02 20:00 Amiens-Caen 1-0

09.02 20:00 Strasburgo-Angers 1-2

10.02 15:00 Montpellier-Monaco 2-2

10.02 15:00 Nantes-Nimes 2-4

10.02 15:00 Tolosa-Reims 1-1

10.02 17:00 Guingamp-Lilla 0-2

10.02 17:00 Rennes-St. Etienne 3-0

10.02 21:00 Nizza-Lione