© foto di Federico De Luca

Nelle due gare delle 17 di Ligue 1 il Montpellier ha vinto 3-0 contro il Tolosa grazie alle reti di Laborde, Le Tallec e Savanier salendo al quinto posto a 19 punti in classifica. Il Nantes invece è stato sconfitto 3-2 in casa dal St. Etienne che ha avuto la meglio in rimonta con la doppietta di Bouanga. Alle 21 infine andrà in scena la sfida tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione.

LIGUE 1 - TURNO 13

Nizza-Bordeaux 1-1

Brest-Paris Saint-Germain 1-2

Lille-Metz 0-0

Monaco-Dijon 1-0

Strasburgo-Nimes 4-1

Reims-Angers 0-0

Domenica

Rennes-Amiens 3-1

Montpellier-Tolosa 3-0

Nantes-Saint-Etienne 2-3

ore 21 - Marsiglia-Lione