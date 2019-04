Ligue 1, troppo PSG per il Monaco: al Parc des Princes tripletta di Mbappé

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Già nel pomeriggio è diventato campione di Francia, visto il pari del Lille, ma il Paris Saint-Germain non molla nulla in terra transalpina e ha battuto anche il Monaco. 3-1 il risultato finale al Parc des Princes di Parigi, con tripletta di Mbappè che ha segnato al 15', al 38' e al 55'. Golovin, al minuto 80, ha accorciato le distanze. Il PSG vola a 84 punti, la squadra del Principato resta in lotta per la salvezza con 32 punti dopo 33 turni: a più quattro lunghezze sul Dijon terzultimo.

I risultati della 33esima giornata:

Dijon-Rennes 3-2

Lione-Angers 2-1

Guingamp-OM 1-3

Strasburgo-Montpellier 1-3

Nizza-Caen 0-1

Nimes-Bordeaux 2-1

Nantes-Amiens 3-2

Tolosa-Lille 0-0

Reims-St. Etienne 0-2

PSG-Monaco 3-1

La classifica dopo 33 giornate:

PSG 84

Lille 65

Lione 59

St. Etienne 56

OM 54

Montpellier 51

Reims 48

Nizza 48

Nimes 46

Strasburgo 44

Rennes 43

Angers 41

Nantes 40

Bordeaux 38

Tolosa 36

Monaco 32

Amiens 32

Dijon 28

Caen 26

Guingamp 24