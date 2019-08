Ligue 1, vincono Bordeaux e Nantes, tris Angers. 1-0 del Brest

Nella serata di Ligue 1 vittorie importanti conquistate dal Bordeaux, che dopo una sconfitta e un pareggio ha trovato i primi tre punti battendo 2-0 il Dijon. Prima vittoria anche per il Nantes che in casa dell'Amiens ha trionfato per 2-1. Vince 1-0 invece il Brest contro il Reims, mentre l'Angers travolge per 3-0 il Metz.

LIGUE 1 - TERZO TURNO

24/08

Amiens-Nantes 1-2

Angers-Metz 3-0

Brest-Reims 1-0

Dijon-Bordeaux 0-2

25/08

15 Monaco-Nimes

17 Strasburgo-Rennes

21 PSG-Tolosa

27/08

19 Montpellier-Lione

28/08

19 Lille-St. Etienne

21 Nizza-Marsiglia