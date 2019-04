Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha dichiarato che il suo giocatore di punta, Nicolas Pépé, sarà ceduto in estate. 23 anni, l'ivoriano è valutato almeno 50 milioni di euro e in questa stagione è stato protagonista della cavalcata del LOSC che vede sempre più vicina la qualificazione in Champions League: 19 reti in 33 partite finora. Arsenal e Manchester United, oltre al Bayern, lo tengono d'occhio: "Quattro-cinque giocatori lasceranno in estate e la partenza di Pépé è certa" ha dichiarato Lopez a Telefoot. "Sta entrando in un range salariale che non ci possiamo più permettere. Avrà molta scelta".