Lione, Aouar: "Col Barcellona la partita più importante della mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Olympique Lione Houssem Aouar ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani col Barcellona: "Stiamo preparando questa partita con grande concentrazione, siamo fiduciosi e sappiamo che dovremo appoggiarci al nostro pubblico. Mendy? Ferland è pronto ad affrontare Messi. Siamo consapevoli della nostra qualità, sarà la gara più importante della mia carriera. Dobbiamo scendere in campo senza paura, siamo impazienti e determinati. Fekir? Domani ci mancherà, ma abbiamo tanti grandi giocatori che possono sostituirlo".