Lione, Aulas: "Blanc tra i candidati alla panchina, lo abbiamo incontrato"

© foto di Imago/Image Sport

In diretta sul canale ufficiale de L'Equipe, Jean-Michel Aulas ha parlato dell'esonero di Sylvinho e della ricerca di un nuovo allenatore per il suo Lione: "Stiamo organizzando una serie di incontri con i candidati. Laurent Blanc è tra questi, lo abbiamo già incontrato. L'esonero di Sylvinho è stato deciso insieme a Juninho. L'allarme era scattato già 2-3 settimane fa, i risultati sono stati deludenti, ma c'erano anche altre cose che non andavano bene".