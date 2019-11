© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo: "E' una grande opportunità per qualificarsi alla quinta giornata. E' una partita decisiva per loro quanto per noi. Vogliamo vincere per qualificarci. Lo Zenit è una squadra da affrontare, ovviamente ho visto la sfida d'andata. Dovremo contenere alcune situazioni. Ho fiducia nel gruppo. Dembelé è il nostro miglior marcatore in campionato e presto segnerà anche in Champions. Penso che nel complesso, da quando sono arrivato, siamo migliorati in fase offensiva e abbiamo molte occasioni. Ora dovremo concretizzare".