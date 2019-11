© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di Lione-Benfica per Rudi Garcia. Il tecnico dei transalpini ha presentato il match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue parole: "La cosa importante per noi è aver riacquistato fiducia nei nostri mezzi. È vero prendiamo gol, ma spesso ne segniamo due. E questa è la cosa più importante. Lopes? Antho sta bene e gode della fiducia di tutta la squadra. La gara di domani? Faremo di tutto per vincere la partita. Anche se sarà una sfida molto dura. All'andata meritavamo molto di più, ma adesso dobbiamo pensare alla gara di domani e giocarla davanti al nostro pubblico è un vero vantaggio".