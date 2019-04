© foto di Imago/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni di Téléfoot, Laurent Blanc, ex allenatore della Francia ed ex allenatore del PSG, sarebbe uno dei favoriti per la panchina del Lione. Il contratto di Bruno Genesio potrebbe non essere prolungato alla fine di questa stagione, a causa degli scarsi risultati ottenuti in questo finale di stagione e questo potrebbe portare il club francese a cambiare allenatore con Blanc in pole.