Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann si gode la vittoria maturata alla Gazprom Arena sullo Zenit San Pietroburgo, che frutta ai Tori Rossi 3 punti fondamentali in ottica passaggio del turno. Queste le parole dell'allenatore nel post partita, riportate dai media ufficiali del club tedesco:

"Mi ha sorpreso che lo Zenit si sia schierato così indietro e abbia provato a giocare di contrattacco. Ci siamo difesi bene, però. Faccio i complimenti a Upamecano e Klostermann per il loro contribuito in difesa oggi. Il modo in cui abbiamo contrastato lo Zenit è stato molto buono. Abbiamo dominato la partita e meritato i tre punti. Abbiamo ancora almeno un altro passo da fare, ma vogliamo vincere entrambe le partite rimanenti."