LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (18.55): vince il Cluj, solo pari per Siviglia ed Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

21.07 - Terminano qui i match di Europa League delle 18.55, validi per l'ultima giornata della fase a gironi. Di seguito tutti i risultati:

APOEL-SIVIGLIA 1-0

QARABAG-DUDELANGE 1-1

COPENAGHEN-MALMO 0-1

DINAMO KIEV-LUGANO 1-1

BASILEA-TRABZONSPOR 1-0

GETAFE-KRASNODAR 3-0

LASK-SPORTING 3-0

PSV-ROSENBORG 1-1

CLUJ-CELTIC 2-0

RENNES-LAZIO 2-0

STANDARD LIEGI-ARSENAL 2-2

EINTRACHT-VITORIA GUIMARAES 2-3

Apoel - Siviglia 0-0

1' - Fischio d'inizio!

12' - Ocampos! Conclusione dal limite, palla che viene ribattuta da un avversario a pochi centimetri dalla porta!

24' - Al-Tamari! Conclusione di potenza, ci arriva il portiere del Siviglia!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - GOL! GOL! GOL! SAVIC! Arriva il gol che porta in vantaggio la squadra di casa! 1-0!

63' - Scatta il giallo per Savic.

20.44 - Fine partita.

Basilea - Trabzonspor 1-0

1' - Fischio d'inizio!

12' - Equilibrio in questi primi minuti di partita.

17' - Scatta il giallo per Parmak.

22' - GOL! GOL! GOL! WIDMER! LA sblocca l'ex giocatore dell'Udinese, conclusione potente e precisa! 1-0!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Arriva l'ammonizione per Asan.

68' - Okafor! Ci prova con una conclusione da distanza ravvicinata, Kardesler respinge!

72' - GOL! GOL! GOL! STOCKER! Raddoppio Basilea! La squadra di casa chiude la partita!

20.44 - Fine partita.

CFR Cluj - Celtic 2-0

1' - Fischio d'inizio!

13' - Padroni di casa maggiormente pericolosi in questo avvio.

28' - Il Cluj resta pericoloso ma manca incisività sotto porta.

44' - Ci prova Johnston! Conclusione dal limite, palla di poco fuori! Pericoloso nel finale il Celtic!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! BURCA! Di testa insacca in rete e porta in vantaggio il Cluj!

70' - GOL! GOL! GOL! DJOKOVIC! Il Cluj raddoppia! Deac appoggia su Djokovic che di prima insacca!

20.44 - Fine partita.

Dynamo Kiev - Lugano 1-1

1' - Fischio d'inizio!

17' - Arriva il primo giallo, se lo becca Guidotti del Lugano.

32' - Besiedin! Ci prova dal limite, conclusione interessante che termina alta sopra la traversa!

45' - GOL! GOL! GOL! ARATORE! A ridosso dell'intervallo il Lugano trova il vantaggio a Kiev!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

67' - Arriva il giallo per Obexer.

90' - Scatta il giallo per Da Costa.

90 '- GOL! GOL! GOL! PAREGGIO DINAMO! Tsygankov firma l'1-1 poco prima dello scadere!

20.44 - Fine partita.

FC Copenhagen - Malmo FF 0-1

1' - Fischio d'inizio!

18' - Ritmi estremamente blandi in avvio di partita.

26' - Arriva l'ammonizione per Christiansen.

45' - Due ammoniti poco prima dell'intervallo: Fischer e Bengtsson.

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Nervi tesissimi in questa ripresa.

68' - Tre ammoniti in meno di venti minuti: Jensen, Bonke e Rakip si beccano il giallo.

77' - AUTOGOL COPENHAGEN! Papagiannopoulos spine il pallone nella propria porta, vantaggio Malmoe!

20.44 - Fine partita.

Francoforte - Guimaraes 2-3

1' - Fischio d'inizio!

8' - GOL! GOL! GOL! ROCHINA! Liberato da Poha sulla destra, Rochina incrocia il destro e buca il portiere!

31' - GOL! GOL! GOL! DA COSTA! Arriva il pareggio dell'Eintracht! Da Costa scodella il pallone in area, il portiere fallisce una presa facile e la palla termina in rete! 1-1!

38' - GOL! GOL! GOL! KAMADA! Ribalta tutto l'Eintracht! Passaggio teso dalla sinistra di Kostic, sbuca Kamada che infila in porta! 2-1!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Giallo per Poha.

69' - Ottima gestione dell'Eintracht in questa ripresa.

85' - GOL! GOL! GOL! ELMUSRATI! Arriva il pareggio del Guimaraes! Conclusione potente e palla in rete!

87' - GOL! GOL! GOL! INCREDIBILE! AVANTI IL GUIMARAES! Edwards firma il gol del vantaggio a pochi minuti dalla fine!

20.44 - Fine partita.

Getafe - Krasnodar 3-0

1' - Fischio d'inizio!

14' - Arriva il primo giallo della partita all'indirizzo di Martynovich, Krasnodar.

26' - Scatta il giallo anche per Suarez tra le fila del Getafe.

28' - Gara tesa e senza spunti, giallo anche per Gazinskiy.

41' - Mata! Conclusione potente ma centrale, respinge Kritsyuk!

43' - Altra ammonizione, stavolta se la becca Siebert.

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

67' - Il Getafe prova a venir fuori, tiene botta il Krasnodar.

76' - GOL! GOL! GOL! CABRERA! Arriva il vantaggio spagnolo, incornata vincente! 1-0!

78' - GOL! GOL! GOL! MOLINA! Raddoppio Getafe! Colpo all'incrocio, 2-0!

82' - GOL! GOL! GOL! KENEDY! Il Getafe dà il colpo di grazia al Krasnodar proprio nel finale!

89' - ESPULSO MARTYNOVICH! Arriva il secondo giallo, Krasnodar che chiuderà in dieci!

20.44 - Fine partita.

LASK Linz - Sporting 3-0

1' - Fischio d'inizio!

18' - Poche emozioni in avvio, fase di studio per entrambe le squadre.

23' - GOL! GOL! GOL! TRAUNER! Vantaggio Linz quando siamo a ridosso della prima mezzora di partita!

35' - ESPULSO RIBEIRO! Fallo in area, calcio di rigore e rosso!

37' - GOL! GOL! GOL! KLAUSS! Non sbaglia dal dischetto, 2-0!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

68' - Sporting sonnecchiante anche in questa ripresa, il Linz mantiene senza problemi il vantaggio.

90' - GOL! GOL! GOL! RAGUZ! Il Linz trova proprio nel finale il gol del 3-0!

20.44 - Fine partita.

PSV - Rosenborg 1-1

1' - Fischio d'inizio!

17' - Gakpo! Conclusione di prima dal limite dell'area, fuori di un niente! Pericoloso il Psv!

22' - GOL! GOL! GOL! HELLAND! La sblocca il Rosenborg ad Eindhoven, tiro dalla distanza che sorprende il portiere!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - GOL! GOL! GOL! IHATTAREN! Arriva il pareggio del Psv! Gakpo apparecchia per Ihattaren che non sbaglia! 1-1!

20.44 - Fine partita.

Qarabag - Dudelange 1-1

1' - Fischio d'inizio!

15' - Qarabag che si mantiene in proiezione offensiva in questo primo tempo.

30' - Viene ammonito Qarayev.

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

63' - GOL! GOL! GOL! BOUGRINE! Gli ospiti sbloccano la partita, conclusione perfetta all'angolino basso!

90' - GOL! GOL! GOL! GUEYE! Raddoppio poco prima del triplice fischio!

20.44 - Fine partita.

St. Liege - Arsenal 2-2

1' - Fischio d'inizio!

14' - Arsenal pericoloso! Ci prova Rowe, conclusione all'angolino ma ci arriva Bodart!

29' - Arsenal in avanti la i gunners non riescono ad incidere sotto porta.

44' - Saka! Arsenal pericoloso! Prova ad angolare il tiro, conclusione interessante ma ci arriva Bodart!

19.42 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! BASTIEN! Arriva il vantaggio dello Standard Liegi con una conclusione deviata da Emiliano Martinez! 1-0!

69' - GOL! GOL! GOL! AMALLAH! Raddoppio dello Standard! Arsenal che non si rialza e prende un altro schiaffo!

79' - GOL! GOL! GOL! LACAZETTE! L'attaccante rimette in piedi la partita, 2-1!

81' - GOL! GOL! GOL! SAKA! Martinelli apparecchia per il compagno che non sbaglia e pareggia i conti! 2-2!

20.44 - Fine partita.

18.51 - Ecco i match che seguiremo in contemporanea:

Apoel - Siviglia

Basilea - Trabzonspor

CFR Cluj - Celtic

Dynamo Kiev - Lugano

FC Copenhagen - Malmo FF

Francoforte - Guimaraes

Getafe - Krasnodar

LASK Linz - Sporting

PSV - Rosenborg

Qarabag - Dudelange

Rennes - Lazio

St. Liege - Arsenal

18.49 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale dei match delle 18.55 di Europa League! Ultima giornata della fase a gironi!