Liverpool, Alisson: "Non guardo al City. Pensiamo a vincere la Premier"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato a Sky Sports uk del momento non particolarmente felice attraversato dai Reds: "Possiamo vincere il campionato, abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e continueremo a farlo nelle prossime partite. Pensiamo sfida dopo sfida, senza preoccuparci dei nostri avversari. Tutti vogliono vincere questo campionato, noi pensiamo a non perdere ulteriori punti. Non pensiamo al Manchester City, ma a noi stessi, a cosa fare per vincere. Voglio davvero questo titolo, bisogna lavorare duro".