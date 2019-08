Liverpool, Elliott offende Kane: "Ritardato". Poi si scusa

Nemmeno il tempo di essere acquistato dal Liverpool che Harvey Elliott fa parlare di sé. E non per quanto visto in campo. Il giovane talento, classe 2003, si è lasciato andare a espressioni non propriamente lusinghiere nei confronti di Harry Kane: "Ritardato", per usare un eufemismo, è la definizione data dal teenager nei confronti del centravanti del Tottenham. Elliott ha provveduto già a scusarsi pubblicamente per l'accaduto: "Volevo semplicemente scusarmi con tutto il cuore per qualsiasi offesa causata dal mio video diffuso su Internet. Il video è stato girato mentre stavo scherzando con gli amici in privato e non era diretto a nessuno, ma mi rendo conto che le mie azioni sono state tanto immature quanto insensate. Vorrei sottolineare che i contenuti di quel video non mi rappresentano per quello che sono e per come sono stato educato, sono veramente dispiaciuto".

Give Harvey Elliot the captaincy pic.twitter.com/BZ3Y1QCc45 — Jacob (@karIasback) July 31, 2019