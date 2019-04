Liverpool, già presentata la prima maglia della stagione 2019-20

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool è in corsa per vincere la Premier League ma anche la Champions. In attesa di sfidare il Barcellona in semifinale e di contendere il titolo di campione d'Inghilterra al Manchester City fino all'ultimo turno, la New Balance ha già ufficializzato la prima divisa dei reds nella prossima stagione. Non cambia ovviamente il colore e neanche il main sponsor, è presente 'Standard Chartered' sul petto così come dal 2010. 'Western Union', invece, si conferma sleeve sponsor e sarà presente sulla manica sinistra delle maglie. In basso le prime immagini della nuova casacca: