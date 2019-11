Liverpool, giornata speciale per Van Dijk: ospite dei reali d'Olanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata speciale per il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk. Il centrale non ha preso parte alla seduta di allenamento dei Reds perché ha ricevuto una convocazione speciale: la famiglia reale olandese, infatti, ha invitato a pranzo il giocatore insieme ad altri 25 ospiti famosi, come apprezzamento per il lustro che hanno dato al Paese.