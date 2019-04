© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato così il passaggio del turno in Champions League: “Essere per la seconda volta in semifinale è qualcosa di pazzesco, quella contro il Barcellona sarà una grande partita, una sfida vera. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni per colpire e lo abbiamo fatto. E avevamo bisogno di un grande Alisson. Nella ripresa il Porto è calato e per noi è stato più semplice controllare la gara: era preventivatile, ecco perché ho inserito dopo Firmino e Henderson”. Su Messi: "Grazie a Dio non devo pensarci stasera (ride, ndr). Prima della sfida contro i blaugrana abbiamo altri risultati da raggiungere".