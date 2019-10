Fonte: krcgenk.be

Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale del Genk (krcgenk.be), al termine di Genk-Liverpool 1-4, valevole per la 3ª giornata del Gruppo E della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020:

"Il Genk è una grande squadra - dichiara Klopp -, non a caso sono campioni in carica di Belgio. Sono organizzati e cercano sempre di giocare a calcio sfruttando le fasce. Stasera non sono stati un avversario facile".