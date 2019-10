Liverpool, Klopp: "Ogni anno con noi lo United pensa solo a difendere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, riportate da FoxSpors al termine della sfida pareggiata contro il Manchester United. "Per il Manchester United è facile giocare 5-3-2 quest'anno, così l'anno scorso e l'anno prima. Hanno soltanto difeso, è così. È solo un dato di fatto che si ripete ogni volta quando veniamo qui, non è una critica. Quando pensi a Manchester United-Liverpool, ti aspetti che entrambe le squadre ci provino, ma di solito questo non succede. Gol dello United? Sono sicuro che il signor Atkinson avrebbe fischiato quel fallo se non ci fosse stato il Var. All'inizio non ero arrabbiato. Ho calmato tutti perché ho visto immediatamente l'arbitro indicare il Var ed ero sicuro al 100% che avrebbe annullato. Il direttore di gara ha lasciato correre, ma per il Var non era una situazione chiara. Questo non ha molto senso, è un problema evidente che deve essere affrontato. Non sono arrabbiato o altro, era semplicemente fallo. Praticamente tutto è andato contro di noi, anche la nostra prestazione nel primo tempo, siamo stati prevedibili in tutto. Non siamo soddisfatti, avremmo potuto vincere la partita".