Liverpool, tegola per Klopp. Keita fuori due mesi, stagione finita

L'infortunio di Naby Keita nella sfida giocata mercoledì contro il Barcellona è più grave del previsto. Lo ha detto Jurgen Klopp in conferenza stampa: "È stato davvero sfortunato, ci sono brutte notizie: starà fuori due mesi per un infortunio all'inguine. È un brutto colpo per noi e la Guinea, con cui avrebbe dovuto disputare la Coppa d'Africa. Stava attraversando un ottimo momento di forma, purtroppo è successo. Il calcio e la vita sono così". Stagione finita, quindi, per il centrocampista del Liverpool.