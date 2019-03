Il successo a fatica del Liverpool contro il Fulham riporta i reds al comando della Premier League, se pur con una partita in più rispetto al Manchester City. La stampa inglese di oggi apre sulla squadra di Jurgen Klopp: "Il Liverpool sopravvive alla paura" titola il Times. "Spirito guerriero" scrive The Independent immortalando il match winner James Milner. "I reds mantengono saldi i nervi per riappropriarsi del primo posto" titola il Guardian. Stessa linea d'onda per il Daily Express: "Nervi tenuti ben saldi".