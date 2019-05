Lo Sportin si aggiudica la Coppa di Portogallo. Battuto il Porto ai rigori

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

La Taça de Portugal, ovvero la Coppa di Portogallo, va allo Sporting che in finale ha battuto il Porto ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempo supplementari. La squadra di Conçeiçao è passata in vantaggio al 41' con la rete di Soares ma prima dell'intervallo lo Sporting grazie a Bruno Fernandes ha rimesso la sfida in equilibrio che dunque è stata costretta ad andare ai supplementari. Lo Sporting dunque sembrava ad un passo dalla vittoria dopo essere passato in vantaggio al 110' con Bas Dost ma il Porto al 12' ha trovato il 2-2 con Felipe che ha portato la gara ai calci di rigore. Dal dischetto però ha avuto ancora la meglio lo Sporting che nonostante il primo rigore sbagliato da Dost ha sfruttato gli errori del Porto con Pepe e Fernando, trionfando per 5-3.