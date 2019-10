© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi hanno detto di chiamare il CT perché non aveva il mio numero e già in quel momento le mie speranze sono aumentate. L’ho chiamato dopo l’allenamento di giovedì e mi ha detto che sarei stato convocato. È un sogno che si realizza". Un racconto incredibile, quello Nadiem Amiri, il centrocampista del Bayer Leverkusen che si è meritato la chiamata di Joachim Löw. Una chiamata, però, che non è mai arrivata, perché il CT tedesco non aveva il suo numero di cellulare. Così, è stato l'ex Hoffenheim a contattare Löw per farsi confermare la notizia.