Sconfitta per due reti a zero sul campo dell'Atlético Madrid per la Lokomotiv Mosca, che conclude così la sua campagna europea. Questo il commento al termine del match del tecnico dei russi, Yuri Semin: "Per battere squadre del calibro dell'Atlético servirebbero giocatori della stessa qualità. Ciononostante, queste sei partite di Champions sono state una buona esperienza per noi".