Louis van Gaal si ritira: "L'avevo promesso a mia moglie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo quasi 30 anni di onorata carriera, Louis van Gaal ha deciso di dire basta. Con una motivazione strettamente personale, il santone olandese ha annunciato la propria decisione in diretta televisiva ieri sera, in una trasmissione in onda sul canale RTL: "Anche mia moglie ha il diritto di vivere con me, come i miei giocatori. Le avevo promesso, 22 anni fa, che mi sarei ritirato a 55 anni. Adesso ne ho qualcuno in più". Van Gaal ha allenato Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, AZ Alkmaar e la nazionale olandese. Ha vinto una Coppa Uefa e una Champions League con la squadra di Amsterdam.