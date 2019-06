© foto di J.M.Colomo

In Inghilterra Lucas Perez non ha lasciato traccia o, quantomeno, non come si pensava che potesse fare. Sia all’Arsenal che al West Ham non ha brillato, segnando solo sei gol in due anni. Così l’attaccante spagnolo ora è pronto a far ritorno in patria. Tutto fatto per il passaggio al Deportivo Alaves, un affare da 2 milioni e mezzo di euro che è praticamente chiuso. A riportarlo è Sky Sports UK.