Makelele: "Dissi a Ronaldinho: no trucchi da PlayStation o c'è l'ospedale"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dall'emittente francese RMC Sport, Claude Makélélé ha raccontato un interessante aneddoto su Ronaldinho, legato alle sfide fra Chelsea e Barcellona in Champions League quando i due si sono incrociati: "Zidane era un artista, ogni mossa che faceva era quella di aumentare il peso offensivo della squadra e in quel contesto non gli potevi dire nulla. Ronaldinho è smile, ma a un certo punto ha cominciato ad abusarne. A un certo punto prende palla, la blocca e fa i suoi giochetti e io gli ho detto: 'Se continui con questi trucchi da PlayStation ti mando all'ospedale'. Cosa ha fatto? Mi ha dato la palla e mi ha chiesto scusa".