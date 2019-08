© foto di Imago/Image Sport

Con la doppietta rifilata al Bournemouth, Sergio Aguero è arrivato a 400 gol in carriera e dopo la vittoria del Manchester City ha detto: "È stato difficile ma sapevamo che dovevamo vincere. Sono contento perché questo campo è difficile ma siamo contenti di aver ottenuto la vittoria. 400 gol in carriera? Tutti i gol sono importanti, non ne ho uno preferito. 400 gol - wow non lo sapevo. I gol sono sempre importanti, hai bisogno di loro per vincere".