Il Manchester City non vuole privarsi di Phil Foden, né ora né in futuro. Il centrocampista classe 2000 piace molto a mister Guardiola, che in questa stagione lo ha già utilizzato 19 volte (con tre gol e due assist), decidendo di rispedire al mittente le offerte di prestito di Newcastle, Bournemouth e Southampton arrivate a gennaio. Nonostante adesso non sia un titolare, Foden è destinato a diventare infatti un calciatore sempre più importante nella rosa dei Citizens.