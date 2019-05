David Silva, fantasista del Manchester City, ha salutato il suo attuale capitano Vincent Kompany, in procinto di tornare all'Anderlecht, società in cui ha mosso i suoi primi passi, nelle vesti di allenatore-giocatore. Sul suo profilo Twitter ufficiale lo spagnolo ha scritto: "Era qui il primo giorno in cui sono arrivato al club. È stato qui e ci sarà per sempre. Buona fortuna, capitano!", ha concluso con tanto di hashtag #legend. Ecco il tweet originale, con un paio di foto a corredo che li ritraggono insieme.

He was here the first day I came to the club. He’s been here and he will be here forever. Good luck, captain! #Legend pic.twitter.com/xPBK13mAbu

— David Silva (@21LVA) 19 maggio 2019