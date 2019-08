Man City, De Bruyne: "Assurdo annullare quel gol ma ottima prestazione"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 2-2 arrivato contro il Tottenham, il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne ha detto: "È strano che venga annullato il gol dell'ultimo minuto, ma dobbiamo solo accettarlo. Sono vecchia scuola, amo il ritmo del gioco e l'entusiasmo. Ma se vogliamo migliorare il calcio, il VAR mi va bene, ma ho visto che il gol è stato annullato per un fallo di mano, assurdo. Tutti sono orgogliosi del modo in cui abbiamo giocato, gli Spurs hanno segnato due goal ma hanno avuto solo due occasioni, quindi sono stati davvero cinici. Dobbiamo essere orgogliosi perché giocare a questo livello contro una squadra come il Tottenham è davvero importante per il resto del stagione".