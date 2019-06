© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester City è vicino a battere la concorrenza dei cugini del Manchester United per il difensore centrale del Leicester e della Nazionale inglese Harry Maguire. Il giocatore vuole raggiungere Guardiola ed è per questo che ha dato la sua preferenza ai Citizens che pagheranno 80 milioni di sterline per portarlo al City of Manchester.